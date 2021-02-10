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Biden, iş insanlarıyla kurtarma paketini görüştü

10.02.2021 - 09:48
Biden, iş insanlarıyla kurtarma paketini görüştü | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere ülkenin önde gelen şirketlerinin üst yöneticileriyle buluştu.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere ülkenin önde gelen şirketlerinin üst yöneticileriyle buluştu.

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmeye, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da katıldı.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon, perakende zinciri Walmart'ın Üst Yöneticisi Doug McMillon, giyim mağazası Gap'in Üst Yöneticisi Sonia Syngal, Lowe's Üst Yöneticisi Marvin Ellison ve ABD Ticaret Odası Başkanı Tom Donohue, toplantıya katılan iş insanları arasında yer aldı.

Biden, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin önde gelen iş insanlarını ekonominin durumu ve kurtarma paketi hakkında görüşmek için davet ettiğini belirtti.

Altyapı yatırımları ve asgari ücreti de ele alacaklarını belirten Biden, iş insanlarının düşüncülerini merak ettiğini, ekonomik kurtarma paketi konusunda Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerle ortak zemini bulduklarını bu nedenle iyimser olduğunu sözlerine ekledi.


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