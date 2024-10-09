Bibergazına yoğun ilgi

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KADINA şiddet ve cinayetler bir yandan tepkilere neden olurken bir yandan da toplumda korkuyu tetikledi. Son olarak Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşi bir biçimde katletmesi, Taksim’de bir kadının sokak ortasında cinsel saldırıya uğraması olaylarından yansıyan görüntüler toplumu ayağı kaldırdı. Kadınlar kendilerini korumak için internet siteleri üzerinden bibergazı ve elektroşok cihazları sipariş etmeye başladı.

FİYAT DA FIRSATÇILAR DA ARTTI

Piyasada bibergazı satışları katlanırken fırsatçılar fiyatları artırdı. 75 ila 120 lira arasında satılan bibergazının bazı çeşitleri 600 liraya kadar çıktı. Bazı ürünlerin ise tükendiği görüldü.

Bibergazı markası Jenix’in yetkili bayisi Erkan Keskin, haftasonu satışların zirve yaptığını anlattı. Keskin, “Şimdiye kadar böyle bir talep görmedik. Normal zamandan 50 kat fazla sipariş geldi. Bireysele hiç bu kadar talep olmamıştı. Fiyatlarımızı artırmadık. 200 liraya satıyoruz” dedi.

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50 KAT FAZLA SİPARİŞ GELDİ

Keskin ayrıca, “Talepten dolayı ‘stoklar tükendi’ uyarısı yazmak zorunda kaldık. Üretimi yapan firmanın elindeki stoklar da tükendi ve tekrar üretime giriyor. Bir önceki gün 500 adet stok açtık iki saatte tükendi. Kargolama süreci önemli, bu yüzden yavaş açıyoruz stokları” bilgisini verdi.

Jenix bibergazı üreten şirkete de ulaştık. Yetkililer şu bilgileri verdi: “Talep iki kat arttı. Alanların yüzde 60-70’i kadın, erkekler de eşlerine çocuklarına alıyor. Stoklarımız azaldı, üretimi hızlandırdık.”

FARKINDALIK GEREKİYOR



Savunma sanatları eğitmeni Buğra Ünalmış savunma dersleriyle ilgili çok büyük bir talep olmadığını ve farkındalığın artmadığını vurguladı. Ünalmış, aylık 2 bin 500- 3 bin 500 lira aralığında grup dersleri olduğunu belirterek, “Eğitimin bir zamanı yok ancak 3-6 aylık bir zaman diliminde en azından panik halinde neler yapılabileceği basit bir şekilde öğrenilmiş olur” diye konuştu.

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Öz savunmayla ilgili özel dersler veren Şevki Martin ise Wing Tsun’un (savunma sanatı) ön plana çıktığını ve kadınların daha fazla aradığını söyledi. Martin, haftada iki ders olmak üzere aylık eğitimlerin 4 bin 500 lira olduğunun bilgisini verdi.

TÜRKİYE’DE İTHALATI YASAK



Bibergazı pazarıyla ilgili de bilgi veren Erkan Keskin, bibergazının Türkiye’de ithalatının yasak olduğunu söyledi. Keskin, “Ülkemizde Bakanlığın denetiminde üretim yapan tek marka Jenix. Nato gibi ithal markaları kadınların elinde çok fazla görüyorum. Ancak ithalatı yasak. Türkiye’de bunun satışı şöyle oluyor; bu ürünlerin şişesini yaptırıyorlar ve merdiven altı bir şekilde dolduruyorlar. Bu yüzden içerisinde ne olduğunu bilemezsiniz” uyarısında bulundu.

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Elektroşok cihazı ve bibergazı satıcısı Ankaoutdoor yetkilisi Özgür Fırat da satışların son dört günde yüzde 500 arttığını anlattı. Fırat, elektroşok cihazının Çin’den geldiğini ve sipariş edildiğinde üç ila altı ay arasında teslim edilebildiğini belirtti. Fırat, “Elimizde elektroşok cihazı birkaç adet kaldı, fiyatlar 500 ila 1.000 lira arasında. İnternetten bu ürünler daha kolay bulunabilir” dedi. Fırat ayrıca bibergazı stoklarının da çok hızlı tükendiğini belirtti.

‘ÖZ SAVUNMA EĞİTİMİ ÖNEMLİ’



Bibergazı ve elektroşok cihazlarına artan ilgi savunma sporlarına da yansıdı mı? Sahada yaptığımız araştırmada kadınların ‘öz savunma’ konusunda dikkat çeken bir talep artışında bulunmadıklarını ortaya çıkardı. Oysa bazı özel ve kamu salonları kadınlara bu konuda ücretsiz eğitimler veriyor. Özellikle belediyeler ve derneklerin kadınlara ücretsiz grup eğitimleri verdikleri belirtilirken kontenjan ise sınırlı tutuluyor. Ücretli eğitimler ise aylık 750 ila bin 750 lira arasında değişiyor.

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Savunma eğitmeni Enis Mazhar Tayman, “Kadınlar kendilerini mesafeyi koruyarak, ne yaptığını çok iyi bilerek ve doğru planlamayla savunabilirler. Ama önce inanılması, yapabileceğini bilmesi ve ardından uygulaması gerek. Piyasada grup dersleri aylık 900 ila bin 500 lira arasında” dedi. İstanbul’daki belediyelerle işbirliği yaparak ‘kadın için defans’ atölyeleri düzenlediklerini belirten Tayman, “Okul olarak da ayda bir kez ücretsiz atölyeler düzenliyoruz. 2016 yılından bu yana binin üzerinde kadına güvenli yaşam eğitimi verdik” dedi.