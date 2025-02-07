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Beyaz eşyada kritik eşik

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#Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği#TÜRKBESD#Beyaz Eşya
Beyaz eşyada kritik eşik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 04:00

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verileri, geçen yıl beyaz eşya iç satışlarının canlandığını, ancak ihracatta belirgin bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

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Buna göre, 2024 Aralık’ta yıllık bazda 11 azalan ihracat, 2024 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 daraldı. TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, ihracatta son iki yıldır devam eden düşüşe ilişkin, “Geldiğimiz noktada ihracat hacmimiz, pandemi önceki döneme yaklaştı. Can damarı ihracat olan sektörümüzde bu küçülme ne yazık ki kritik bir eşiğe ulaştı” dedi. Sığın, iç piyasada kaydedilen büyümeye rağmen 2024’te toplam pazar büyüklüğünün hafif bir düşüşle neredeyse aynı kaldığına dikkat çekti.

TÜRKBESD’in verilerinde öne çıkan diğer rakamlar şöyle oldu:

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar, 2024’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 arttı ve yaklaşık 10.18 milyon adede yükseldi.

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2024 Aralık ayına bakıldığında da, iç satışların geçen yıla kıyasla yüzde 1 oranında düşüş yaşadığı belirlendi.

Geçen yıl beyaz eşya üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 2 bir azaldı.

TÜRKBESD’den yapılan açıklamada, Türk beyaz eşya sanayinin yüzde 7’lik üretim hacmi ile Avrupa’da birinci, dünyada ise en büyük ikinci üretim merkezi konumunda olduğu; 32 milyon adetlik üretim ve 22.5 milyon adetlik ihracat kapasitesi bulunduğu kaydedildi.

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#Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği#TÜRKBESD#Beyaz Eşya

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