Beyaz eşyada düşük satışlara ‘enerji verimli ürün’ önerisi

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, 2024 Eylül’de yıllık bazda iç satışlar yüzde 15, ihracat yüzde 34 ve üretim yüzde 37 oranında düştü. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise iç satışlarda yüzde 4 oranında artış kaydedilirken, aynı dönemde dış pazarlardaki koşulların da etkisiyle ihracatın yüzde 6 gerilemesi dikkat çekti. Bu gelişmelerin etkisiyle bu yılın ilk 9 ayında üretim yüzde 4 düşmüş oldu. Bu da yıllık üretim kapasitesi 33 milyon adet olan sektörün, 2024 Ocak-Eylül dönemindeki üretiminin 23.5 milyon adet ile sınırlı kalmasına yol açtı.

Enflasyonla mücadele planı kapsamında ciddi bir parasal sıkılaşma olduğunu; bu kapsamda faiz oranlarının arttığını ve taksit sayılarının düşürüldüğünü anımsatan TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, bu gelişmelerin iç pazardaki gerilemeyi hızlandırdığına işaret etti ve yaşanan düşüşün şaşırtıcı olmadığını söyledi. Dikkat çeken ise, üretimde yaşanan düşüşün kalıcı olmasından endişe eden sektörün, iç pazardaki mevcut koşullarını koruyabilmek, bu nedenle de vatandaşın beyaz eşya alımını kolaylaştırıcı adımların atılmasını sağlayabilmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunduğu çalışma oldu.

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TASARRUF SAĞLAYAN HAREKET PLANI TALEBİ

Teknik komitelerinin yaptığı ve bakanlığa sundukları çalışmanın detaylarını anlatan Sığın, “Buzdolabını zamanı gelince değiştirmek, hane başına 51 kilovatsaat tasarruf sağlıyor. Mevcut pazar koşullarının devamı halinde, gelecek 10 yılda sadece buzdolaplarının daha enerji verimli yeni nesil cihazlarla değiştirilmesi Keban barajının 2 yıllık üretimi kadar tasarruf getiriyor. Bir diğer deyişle, 4.3 milyon ailenin yıllık elektrik tüketimi tasarruf edilebiliyor” dedi. “Tüketicilerin enerji verimli ürünlere ulaşmasını kolaylaştıracak her türlü teşvikin milli servete katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyen Sığın, “Yaşanan darboğazın, tüketicilerimiz ve sektörümüzün ortak faydasına olacak bir hareket planı ile aşılabileceğine inanıyorum. Gelişen teknolojiler ve inovasyonlarla sanayimiz her geçen gün daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ürünleri piyasaya sunuyor. Bu ürünler doğal kaynakların yanında tüketicilerimizin cebini de koruyor” ifadelerine yer verdi.

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‘MALİYETLER CİDDİ BİR YÜK’

Öte yandan, sektörün ihracatta yaşadığı kan kaybının detaylarına yönelik bilgiler veren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise, özelikle Uzak Doğu’nun yüksek üretim kapasitesinin sektörün ihracatı üzerindeki baskısına dikkat çekti. Çünkü Uzak Doğulu üreticilerin devlet destekleri ile edindiği maliyet avantajı olduğunu, bunun da Türk sanayicisinin rekabet gücünü sınırladığına işaret eden Özkadı, bunun yanı sıra iç piyasada artan işçilik, enerji ve ham madde maliyetlerinin de sanayiciler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu vurguladı. Özkadı, “Dahilde İşleme Rejimi’ndeki (DİR) kazanımların korunması, SGK prim desteğinin artırılması ve uygun finansman koşullarının sağlanması, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracaktır” diye konuştu.