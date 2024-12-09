BES’te yüksek devlet katkısı için son günler

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Aralık ayının sonunda Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES), devlet katkısının üst limitinden yararlanma süresi doluyor. Yılsonuna kadar BES’e toplam 240 bin lira katkı payı ödeyen, 72 bin lira devlet katkısı alacak, böylece birikimi 312 bin liraya çıkacak.

BES’teki kişilerin, sisteme ödedikleri katkı paylarına devlet de yüzde 30 oranında katkı yapıyor. Bir yıl içinde devletin yapacağı en yüksek katkı tutarı ise brüt asgari ücretin yıllık toplamını geçemiyor. 2024 yılı için brüt asgari ücret aylık 20 bin lira, yıllık da 240 bin lira olduğundan devletin bu yıl için yapacağı toplam katkı payı da 72 bin lira olacak ve bu tutarı geçemeyecek.

DEVLET 72 BİN TL ÖDEYECEK

Buna göre de 2024 yılı içinde BES’e toplam 240 bin lira katkı payı ödeyenler, yılsonunda 72 bin lira devlet katkısını hak etmiş olacaklar. Daha açık bir anlatımla, BES’e aylık 20 bin lira, yıllık da 240 bin lira ödeyenler, devlet katkısının en üst limitinden yararlanacak; BES’teki 2024 yılı birikimleri de 312 bin lira olacak. Devlet katkısının üst limitinden yararlanmak için illa da sisteme aylık 20 bin lira yatırılması da gerekmiyor. Örneğin, BES’e aylık 10 bin lira yatırılıyorsa, toplam katkı ödemesi 120 bin lira oluyor, aralık ayının sonuna kadar sisteme toplu olarak 120 bin lira yatırılırsa da yine devlet katkısının üst limiti olan 72 bin liradan yararlanılıyor. Benzer şekilde 2024 yılsonuna kadar BES’e girip, bir seferde toplu olarak 240 bin lira yatırılırsa da devlet 72 bin lira katkı yapıyor.

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KREDİ KARTI İLE ÖDEYENLER DİKKAT

Sektör temsilcileri devlet katkısının üst limitinden yararlanma konusunda bazı uyarılarda bulunarak, BES katılımcısının hem kendisinin hem de çocuğunun BES sözleşmesi bulunması halinde her iki sözleşme için ayrı ayrı devlet katkısının üst limitinden yararlanma imkanı olduğunu vurguladı.

Sektör temsilcileri, BES’e kredi kartı ile ödenen katkı paylarına dikkat çekerek, “Kredi kartı ile yapılan katkı payı ödemeleri için bankalar 40 günü aşabilen blokaj süreleri uygulayabiliyor. Kredi kartından kesilen katkı payları blokaj süresinin sonunda BES hesabına aktarılıyor ve aktarım tarihi itibarıyla devlet katkısı hesaplanıyor. Ödemelerinizi kredi kartı ile yapanların 2024 yılı devlet katkısı üst limitinden faydalanmak için blokaj sürelerine dikkat etmesi gerekiyor” dedi.