BES’te faiz bereketi

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2024’te BES fonları rekor getiri sağladı. Geçen yıl emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 49 oldu. Buna göre, 2024 yılındaki yüzde 44.38’lik enflasyonla mukayese edildiğinde, BES’in ortalama getirisi enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Fon bazında incelendiğinde ise geçen yıl en yüksek getiri yüzde 61 ile para piyasası fonlarında oldu. Geçen yıl birikimlerini para piyasası fonlarında değerlendirenler enflasyonun 16.6 puan üzerinde getiri sağladı. Hisse fonlarında 2024’te yüzde 58.2 getiri ile enflasyonun 13.82 puan üzerinde getiri sağlandı.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, 2024’te BES fonlarının ortalamada yüzde 49 getiri sağladığını belirterek, “2024 başında 100 lira bu sisteme katkı payı ödeyen bir kişinin ortalama yüzde 49 getiri sağladığını bir kenara koyalım. Yüzde 30 devlet katkısından da faydalandı ve buradaki tutar da yatırıma yönlendi ve getiri sağladı. 100 lira yatıran bir kişinin yılsonunda birikimi 190-200 lira arasında bir getiriye ulaştı. Hangi sistemde 100 lira yatırdığınızda yaklaşık 200 liraya yakın bir sonuç elde edebiliyorsunuz? Benim bildiğim hiçbir sistemde böyle bir getiri yok” dedi.

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LİKİT FONLARIN GETİRİSİ YÜZDE 60

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, 2024’te BES fonlarının ortalamada yüzde 49 getiri sağladığını belirterek, şunları söyledi: “Fon bazında bakıldığında çok daha yukarıya giden getiriler söz konusu. Örneğin, en yüksek getiri sağlayan emeklilik yatırım fonlarına baktığımızda likit fon karşımıza çıktı. Likit fonun getirisine baktığımızda yüzde 60 seviyesinde bir getiri görüyoruz. Altın fonunda yüzde 55’ler seviyesinde bir getiri görüyoruz. Hisse fonunda yüzde 50’lerde fon getirisi görüyoruz.”

DOĞRU FON SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

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AXA Hayat Emeklilik Başkanı Selçuk Adıgüzel, emeklilik fonlarının yüzde 30’luk kısmının altın, yüzde 25’lik kısmının hisse fonlarından oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi: “2024’te enflasyonla mukayese edildiğinde BES fonları reel geri sağladı. BEFAS platformundaki fonların içinde hisse senedinin en çok getiren ilk 5 fonu, yüze 50 ila 62 arasında getiriye sahip. Doğru fon seçimi çok önemli. Ortalamalar enflasyonun üzerinde bir getiri sağlıyor, ama doğru fon seçimi daha fazla getiri sağlıyor. Fon bazına gidersek çok yüksek getirisi olan fonlar var. Para piyasası fonlarında kısa vadeli olan fonlarda yüzde 60’lık getiriler oldu.”