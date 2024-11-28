Bessent rüzgârını ‘ek vergi’ dindirdi

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Para piyasalarının son dönemde üç önemli gündemi var; Trump hükümetinin neler yapacağı, Fed’in faiz kararı ve jeopolitik gelişmeler. İsrail hükümetinin, Hizbullah ile Lübnan’da yapılacak ateşkesi onaylaması ve Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeler piyasaları şu an için jeopolitik risklerden uzak tutmuş gibi görünüyor. Ancak uzmanlara göre ateşkes kararı, iki gün önceden satın alınmasına rağmen gösterge tablolarının yeşile boyanmasına neden oldu. Piyasalarda yükseliş, Trump’un ekonominin başına hedge fon yöneticisi Scott Bessent’i aday gösterdiğini açıklamasıyla zaten arkasına bir rüzgâr almıştı.

İKİ İSİM SINIRLADI

Önceki gün piyasalardaki ateşkes ve Bessent etkisini, Trump’ın atadığı iki isim sınırladı. Trump, Ulusal Ekonomik Konseyi’nin başına Kevin Hassett’i, ABD Ticaret Temsilcisi olarak da Jamieson Greer’i atadı. Böylece ekonomideki kilit isimler dolmuş oldu ancak son iki atama Trump’ın seçim vaatleri arasında yer alan Meksika, Çin ve Kanada’ya ek vergi tarifeleri getirilmesinin destekçileri olarak görüldüğünden piyasalarda tepkiye neden oldu. Uzmanlara göre bu iki isim şimdi yakından takip edilecek ve elbette gözler asıl Fed’de olacak. Çünkü Trump görevi devraldıktan dokuz gün sonra toplanacak Fed’in alacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. İndirim beklentileri ise yüzde 21’in altına indi.

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Dün akşam açıklanan Fed tutanakları kademeli faiz indirimi öngörürken dikkatler ABD büyüme verisinde. ABD 10 yıllık bono faiz oranı yüzde 4.30, altının ons fiyatı 2.640 dolar, Euro-dolar paritesi 1.0481, brent petrol 72.35 dolardan işlem gördü. Altın kâr satışlarının etkisinde kalırken petrolde düşüş sürüyor.

Altında jeopolitik gelişmelerin bir parça yumuşaması veya gündemde geriye düşerek “güvenli liman” ihtiyacını azaltması, Fed’in faiz indirimlerinin devamı konusundaki belirsizliler kâr satışlarını beraberinde getirdi. ABD’de 3’üncü çeyrek büyüme verisi de beklentilerin paralelinde yüzde 2.8 geldi. Ülkede seçimlerin ardından kripto para piyasasında gözlemlenen yükseliş yerini satış baskısına bırakırken, 100 bin dolar sınırından dönen Bitcoin, son dört iş gününde yaklaşık yüzde 10 gerilese de 92 bin 900 dolardan alıcı buluyor.

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İçerde ise BIST 100 endeksi yatay seyirde kaldı. Günü 9.636 puandan kapattı.