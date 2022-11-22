Beşiktaş-Havalimanı metrosu nisanda | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık ve ilgili kurumların 2023 bütçe görüşmelerinde demiryolu yatırımlarının toplam yatırım bütçesi içindeki payının yüzde 64’e çıkacağına dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Ankara-Sivas hızlı tren seferlerinin nisan ayında başlayacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, İstanbul ulaşımını rahatlatacak projelerle ilgili “Saatte 120 km ile Türkiye’nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37.5 km’lik Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane –Eyüp- İstanbul Havalimanı Metrosu’nun, Kağıthane-Havalimanı kesimini önümüzdeki günlerde, Gayrettepe -Kağıthane arasını ise 2023 yılı nisan itibarıyla işletmeye açacağız. Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir Metrosunun yakında açıyoruz. Kirazlı - Başakşehir hattının doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören–Bağcılar (Kirazlı) Metrosu’nu 2023 yılında hizmete alacağız. 31,5 km’lik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun tamamını 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Çukurova Havalimanı’nın Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirildiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Şubat ayında açmayı planlıyoruz. Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen Antalya Havalimanı’nda devletten bir kuruş çıkmadan yapılacak olan 765.3 milyon Euro yatırımı başlattık, 25 yıl işletme süresi karşılığı olarak KDV dahil toplam 8 milyar 555 milyon Euro kira alacağız. Kira bedelinin yüzde 25’i, 2 milyar 138 milyon 750 bin Euro Mart 2022 tarihinde devletin kasasına girmiştir” ifadelerini kullandı.

Etiketler