  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Beşiktaş-Havalimanı metrosu nisanda
‹ Önceki Haber Yabancı emlakçı konutu uçurdu Yabancı emlakçı konutu uçurdu Sonraki Haber › ABD ve Euro Bölgesi için durgunluk uyarısı ABD ve Euro Bölgesi için durgunluk uyarısı

Beşiktaş-Havalimanı metrosu nisanda

22.11.2022 - 09:35 | Son Güncelleme :
Beşiktaş-Havalimanı metrosu nisanda | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık ve ilgili kurumların 2023 bütçe görüşmelerinde demiryolu yatırımlarının toplam yatırım bütçesi içindeki payının yüzde 64’e çıkacağına dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Ankara-Sivas hızlı tren seferlerinin nisan ayında başlayacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, İstanbul ulaşımını rahatlatacak projelerle ilgili “Saatte 120 km ile Türkiye’nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37.5 km’lik Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane –Eyüp- İstanbul Havalimanı Metrosu’nun, Kağıthane-Havalimanı kesimini önümüzdeki günlerde, Gayrettepe -Kağıthane arasını ise 2023 yılı nisan itibarıyla işletmeye açacağız. Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir Metrosunun yakında açıyoruz. Kirazlı - Başakşehir hattının doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören–Bağcılar (Kirazlı) Metrosu’nu 2023 yılında hizmete alacağız. 31,5 km’lik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun tamamını 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Çukurova Havalimanı’nın Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirildiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Şubat ayında açmayı planlıyoruz. Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen Antalya Havalimanı’nda devletten bir kuruş çıkmadan yapılacak olan 765.3 milyon Euro yatırımı başlattık, 25 yıl işletme süresi karşılığı olarak KDV dahil toplam 8 milyar 555 milyon Euro kira alacağız. Kira bedelinin yüzde 25’i, 2 milyar 138 milyon 750 bin Euro Mart 2022 tarihinde devletin kasasına girmiştir” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.756 Değişim: 4,06% Hacim : 97.937 Mio.TL Son veri saati : 16:28
Düşük 4.567 22.11.2022 Yüksek 4.757
Açılış: 4.567
18,6140 Değişim: -0,04%
Düşük 18,5797 22.11.2022 Yüksek 18,6504
Açılış: 18,6206
19,1179 Değişim: 0,23%
Düşük 19,0421 22.11.2022 Yüksek 19,1780
Açılış: 19,0744
1.044,03 Değişim: 0,31%
Düşük 1.038,47 22.11.2022 Yüksek 1.048,15
Açılış: 1.040,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.