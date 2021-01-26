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Beş yılda 5 milyar lira yatırım yapacak

26.01.2021 - 08:43
Beş yılda 5 milyar lira yatırım yapacak | Ekonomi Haberleri

Zorlu Enerji’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla, kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltmek için yönetim kurulu tavsiye kararı aldığını duyurdu.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Sermaye piyasalarındaki değerimiz, şirketimizin gelecek hedeflerini gerçekleştirebilmesi için son derece önemli. Önümüzdeki dönemler için büyüme hedefimizin temelinde şirket değerimizi artırmak yer alıyor.

Büyüme stratejimiz paralelinde, kayıtlı sermaye tavanımızı arttırmak üzere Yönetim Kurulu tavsiye kararı kararı aldık” dedi. Borç ve öz kaynak oranlarını iyileştirerek, güçlü yatırım planlarını hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceklerini kaydeden Ak “Zorlu Enerji olarak, son 5 senede yaklaşık 5 milyar TL yatırım gerçekleştirdik.

Trakya ve Gaziantep doğalgaz dağıtım ve Osmangazi elektrik dağıtım bölgelerimizin gelişim projeksiyonuna göre öngördüğümüz projeler, yurtiçi ve yurtdışı santral yatırımlarımız ve Akıllı Çözümler iş birimi planlarımız için 2021 yılı da dahil olmak üzere önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 5 milyar TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.


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