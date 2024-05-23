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BES ve OKS’de fon büyüklüğü 1 trilyonu aştı

23.05.2024 - 09:37 | Son Güncelleme :
BES ve OKS’de fon büyüklüğü 1 trilyonu aştı | Ekonomi Haberleri

EMEKLİLİK Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, BES’e (Bireysel Emeklilik Sistemi) 9 milyon 61 bin 975 kişi dahil olurken, toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 934 milyar liraya yaklaştı.

OKS’de (Otomatik Katılım Sistemi) ise 7 milyon 323 bin 573 katılımcı yer alırken, toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 69 milyar lira civarında gerçekleşti. Böylelikle, BES ve OKS’deki toplam fon büyüklüğü kurulduğu günden bu yana 1 trilyon 2 milyar 409 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 16 milyon 385 bin 548 kişiyi buldu. Diğer yandan, 2024 yılının başından bu yana katılımcı sayısı 406 bin 452 kişi, toplam fon büyüklüğü de 245 milyar 988 milyon lira artış gösterdi.

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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, “Büyük bir teveccühle 2013’te yüzde 25’le başlayan 2022’de de yüzde 30’a çıkarılan devlet katkısının gücü ile ilginin hızla arttığı BES’in son yıllardaki performansı göz dolduruyor. 2024 yılına OKS ve devlet katkısı dahil toplamda 750 milyar TL seviyesinden başlayan sistemde toplam fon büyüklüğü 5 ay gibi bir sürede 1 trilyon TL’nin üstüne gelerek yeni rekorunu gördü. Aynı dönemde katılımcı sayısı da yaklaşık 350 bin kişi artış yaşadı. BES’in son yıllardaki büyümesinde itici güç olan 18 yaş altında ise, kısa sürede çok hızlı bir ivme ile her yaş grubundan çocuk ve gençlerde 1.3 milyonu aşkın sözleşme sayısına ulaşıldı.

 


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