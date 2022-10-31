BES’te avantajlı kredi imkânı | Ekonomi Haberleri

Yapılacak düzenleme ile BES katılımcısı sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarda kredi çekebilecek. Katılımcının sistemdeki fon büyüklüğü ile kullanacağı kredi tutarı uyumlu olacak.

Hürrriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) alacağın devri uygulamasına geçilerek, katılımcılara avantajlı koşullardan kredi çekebilme imkanı tanınacak. 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, BES’e detaylı yer ayrıldı ve gelecek yıl atılacak adımlar belirlendi. Buna göre, BES’teki fon tutarı ve katılımcı sayısı artışının istikrarlı şekilde devam ettirilmesi için katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenlemeler yapılacak.

FONA GÖRE KREDİ

Programa göre, uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.

Programa göre, 2023’te, BES’teki katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine BES birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirilecek. Bu kapsamda da katılımcının ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak, taslak yönetmelik hazırlanacak, yönetmelik değişikliği yayımlanacak ve katılımcılar, bankalar ve emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.

YENİ TEŞVİKLERLE DESTEKLENECEK

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, BES’te, 2023 yılı sonunda 17 milyon katılımcı ve 500 milyar TL fon büyüklüğü hedefine ulaşılacağını açıkladı. Benli, BES’teki, 2023 hedeflerine değinerek, sistemin devletin destekleriyle gelişimini kesintisiz sürdürdüğünü kaydetti.

Düzenleyici otorite SEDDK’nın, BES için gerekli tüm adımları özveriyle attığını belirten Benli, “Devletimiz, politika belgelerinde ve ekonomi paketlerinde mutlaka BES’e yer ayırıyor. Fon tutarındaki ve artan katılımcı sayısındaki istikrarın sürdürülebilmesi için 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, BES’e yer verilmesi önemli bir aşamadır. Burada, finansman ihtiyacı doğan katılımcıların sistemden ayrılmak yerine, avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenlemeler yapılacağı vurgulandı. Son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BES’i yeni teşviklerle desteklemeye devam edeceklerini müjdeledi. Tüm bu yoğun çalışmalar sayesinde 2023 yılı sonunda 17 milyon katılımcı ve 500 milyar TL fon büyüklüğü hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Atilla Benli, BES’te hayata geçirilecek başka düzenlemeler de olduğunu vurgulayarak, bunların; konut ve çeyiz hesapları alternatifleri, kısmi çekiş hakkı ile katılımcıların finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına ve birikimlerinin temlik edilmesine olanak sağlanması ve tek seferde yatırılacak katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sâri olarak hesaba dâhil edilmesi olduğunu kaydetti. Benli, bu düzenlemelerin vatandaşın ilgisini daha da artıracağını ve sistemin daha da güçleneceğini söyledi.

YÜKSEK GETİRİ

Atilla Benli, 19 yılı geride bırakan BES’in uzun vadeli yatırım enstrümanları arasında öne çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES, enflasyonun üzerinde getiri imkânı sağlayarak bunun da ötesine geçmeyi başardı. Uzun vadede tasarruf ederken kazandıran önemli bir sisteme dönüştü. BES’te uzun süre kalan mutlaka kazanıyor. 5 ve 10 yıllık dönemlere bakıldığında, emeklilik yatırım fonlarının ortalama getirisi, TÜFE ve BIST-100 endeksinden daha yüksek.”

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