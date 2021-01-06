‹ Önceki Haber New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

Benzine 11 kuruş zam

06.01.2021 - 18:47
Benzine 11 kuruş zam | Ekonomi Haberleri

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, zam pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 4 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,17 liradan 7,24 liraya, İzmir'de 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.505 Değişim: 1,06% Hacim : 34.587 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.497 06.01.2021 Yüksek 1.509
Açılış: 1.502
7,3044 Değişim: -0,02%
Düşük 7,3007 07.01.2021 Yüksek 7,3135
Açılış: 7,3059
9,0100 Değişim: 0,02%
Düşük 9,0059 07.01.2021 Yüksek 9,0187
Açılış: 9,0086
450,62 Değişim: -0,05%
Düşük 450,20 07.01.2021 Yüksek 451,72
Açılış: 450,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.