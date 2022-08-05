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Benzin ve motorinde indirim

05.08.2022 - 11:15
Benzin ve motorinde indirim | Ekonomi Haberleri

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılacak. Benzin 2.23 lira, motorin ise 1.15 lira gerileyecek.

Petrol fiyatları arzın artacağı beklentisiyle düşüşe geçti. OPEC+ ülkelerinin aldığı karara göre talep sıkıntısı yaşanması halinde arzın artırılacağı açıklandı. Arzın artacağı beklentisi, ABD ve AB ekonomisindeki yavaşlama, koronavirüs pandemisinin Asya'da etkili olması gibi birçok etken petrol fiyatlarını aşağı çekmeye başladı.

Petrol bugün 94 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

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BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Yarından geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatında indirim bekleniyor. Benzin grubunda 2,23 TL, motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.


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