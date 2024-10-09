Beklentileri aşan geliri ile TSMC yapay zeka endişelerini yatıştırdı

Haberin Devamı

ABD'li teknoloji devleri Nvidia Corp. ve Apple Inc.'in ana çip üreticisi TSMC, beklentileri aşarak yılın üçüncü çeyreğinde 23.6 milyar dolar satış bildirdi. Tayvan'ın en büyük şirketi, önümüzdeki Perşembe günü tam sonuçlarını açıklayacak.

Bloomberg haberine göre TSMC, yapay zekayı eğitmek için gereken son teknoloji çipleri üreterek, yapay zeka geliştirmeye yönelik harcamalardaki küresel artışın merkezindeki kilit şirketlerden biri. Satışları 2020'den bu yana iki katından fazla artan çip üreticisi, yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin çığır açan lansmanı sonrası yapay zeka sunucu çiftlikleri için ABD'li Nvidia'nın ürettiği donanımları satın alma yarışını ateşledi.

Ancak son aylarda yapay zeka destekli büyüme ivmesinin devam edip etmeyeceği konusunda görüşler ayrışmaya başlamıştı. Bazı yatırımcılar, Meta Platforms Inc. ve Alphabet Inc.'in Google'ı gibi şirketleri, ikna edici ve paraya çevrilebilir bir AI kullanım örneği olmadan mevcut altyapı harcama hızlarını sürdüremeyeceği konusunda uyardı. Bu şüphecilik, bu yılın başlarında bayrak taşıyıcısı Nvidia da dahil olmak üzere AI hisselerinde bir geri çekilmeye yol açtı.

Haberin Devamı

Yine de, TSMC hisseleri ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana iki katından fazla arttı ve piyasa değeri Temmuz ayında kısa süreliğine 1 trilyon dolar sınırını aştı. Ayrıca Tayvan'ın en büyük şirketi çeyreklik sonuçların tahminleri aşmasının ardından 2024 gelir büyümesine yönelik görünümünü de yükseltti.