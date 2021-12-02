  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bej Kitap’ta 'enflasyon' vurgusu
‹ Önceki Haber Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu Sonraki Haber › Kış lastiği olmayana 846 TL ceza Kış lastiği olmayana 846 TL ceza

Bej Kitap’ta 'enflasyon' vurgusu

02.12.2021 - 09:39
Bej Kitap’ta 'enflasyon' vurgusu | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı Bej Kitap raporunda, ülkede yaşanan işgücü kıtlığı ve yüksek enflasyonun etkilerine dikkat çekildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunu yayımladı. Açıklanan raporda, ABD ekonomisinin geçtiğimiz ekim ve kasım ayının ilk yarısında ılımlı ila orta hızda büyüdüğü ancak firmaların artan enflasyon ve işgücü kıtlığı ile mücadele etmek zorunda kaldığı belirtildi. Ayrıca, ABD’de çalışanları işe alma ve devamlı olarak istihdam etmenin zorlaştığı vurgulandı.

Bej Kitap’ta yer alan açıklamalarda, fiyatların sektörler genelinde orta ila güçlü bir hızda yükseldiği ve hammadde talebinin arttığı belirtildi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.876 Değişim: 0,99% Hacim : 12.270 Mio.TL Son veri saati : 12:08
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4345 Değişim: 0,96%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5311
Açılış: 13,3069
15,2403 Değişim: 1,17%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3540
Açılış: 15,064
764,00 Değişim: 0,35%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.