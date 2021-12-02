Bej Kitap’ta 'enflasyon' vurgusu | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı Bej Kitap raporunda, ülkede yaşanan işgücü kıtlığı ve yüksek enflasyonun etkilerine dikkat çekildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunu yayımladı. Açıklanan raporda, ABD ekonomisinin geçtiğimiz ekim ve kasım ayının ilk yarısında ılımlı ila orta hızda büyüdüğü ancak firmaların artan enflasyon ve işgücü kıtlığı ile mücadele etmek zorunda kaldığı belirtildi. Ayrıca, ABD’de çalışanları işe alma ve devamlı olarak istihdam etmenin zorlaştığı vurgulandı.

Bej Kitap’ta yer alan açıklamalarda, fiyatların sektörler genelinde orta ila güçlü bir hızda yükseldiği ve hammadde talebinin arttığı belirtildi.

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