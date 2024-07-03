Bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım yardımı... Hepsi değişti.. | Ekonomi Haberleri

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapıldı.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

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