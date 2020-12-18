BDDK'dan yeni düzenleme | Ekonomi Haberleri

BDDK, kuyum, elektronik, mobilyada taksit sayısını azalttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'dan (BDDK) yapılan açıklamanın detayları şöyle:

Kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 8 aydan 6 aya indirildi

Elektronik eşya alımlarında taksit sayısı 6 aydan 4 aya indirildi

Değeri 300 bin TL altı olan taşıt kredisinde taksit sınırı 48 aydan 36 aya indirildi

Taşıt teminatlı kredi kredilerde taksit sınırı 48 aydan 36 aya indirildi

Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksit sayısı 18 aydan 12 aya indirild,

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