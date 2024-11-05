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BDDK'dan üç bankaya faaliyet izni

Güncelleme Tarihi:

#BDDK#İzin#Banka
BDDKdan üç bankaya faaliyet izni
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 06:41

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, üç dijital bankanın kurulmasına onay verdi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, üç bankaya faaliyet izni verdi.

BDDK'nın izin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurulun 28.09.2022 tarihli ve 10347 sayılı Kararı ile 02.11.2023 tarihli ve 10715 sayılı Karan uyarınca kuruluş izni verilen FUPS Bank AŞ, 23.03.2023 tarihli ve 10542 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Ziraat Dinamik Banka AŞ ve 03.08.2023 tarih ve 10639 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Colendi Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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#BDDK#İzin#Banka

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