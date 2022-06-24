BDDK'dan konut kredilerine ilişkin yeni karar | Ekonomi Haberleri

BDDK, konut kredilerine ilişkin yeni kararları açıkladı. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı.

1. el konut alımında enerji sınıfı A olan ve değeri 2 milyon liranın altındaki evler için yüzde 90'a kadar kredi kullanılabilecek. Değeri 2 ila 5 milyon arasındaki evlerde bu oran yüzde 70 olarak belirlendi. 10 milyon liranın üzerinde ise bankalar kredi veremeyecek.

2. el konut alımında enerji sınıfı A olan ve değeri 500 bin lira altındaki konutlarda yüzde 90'a kadar kredi imkânı tanındı. Değeri 500 bin ila 2 milyon lira arasındaki evlerde bu oran yüzde 70 olarak belirlendi. 5 ila 10 milyon arasındaki evler için en fazla 2.5 milyon kredi alınabilecek, 10 milyonun üzerinde ise kredi verilmeyecek.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine, Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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