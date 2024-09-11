BDDK'dan GSD Varlık Yönetim'e izin | Ekonomi Haberleri

BDDK, Temmuz ayında kurulan GSD Varlık Yönetimi'ne faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, GSD Holding tarafından kurulan GSD Varlık Yönetimi'ne faaliyet izni verdi.

Faaliyet izni kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan 5 Eylül 2024 tarihli BDDK kararı şöyle:

"Kurulun 05.09.2024 tarihli toplantısında, 04.09.2024 tarih ve E-12509071- 110.01.01-129109 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

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Kurulun 04.04.2024 tarihli ve 10891 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen GSD Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir".

TEMMUZ AYINDA KURULDU

5 Temmuz 2024 tarihinde kurulan GSD Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin sermayesi 100 milyon lira oldu ve tamamı GSD Holding tarafından ödendi.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri Cann Sümer, Hakan Yılmaz, Engin Kam ve Tekstilbank'ın eski genel müdürü Hatice Çim Güzelaydınlı oldu.

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