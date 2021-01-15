BDDK'dan Bien Faktoring'e izin | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Kararda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verildiği bildirildi.

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