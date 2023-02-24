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BDDK konut kredisi oranlarında değişiklik yaptı

24.02.2023 - 16:25 | Son Güncelleme :
BDDK konut kredisi oranlarında değişiklik yaptı | Ekonomi Haberleri

BDDK, konut alımında kullandırılabilecek azami kredi tutarı ve oranlarında değişikliğe gitti. BDDK, 5 milyon ve altındaki sıfır konutlarda kredi kullandırım limitini yüzde 90'a çıkardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, konut alımında kullandırılabilecek azami kredi tutarı ve oranlarında değişikliğe gitti.

BDDK tarafından alınan kararda şöyle denildi:

"Kurulun 24.02.2023 tarihli toplantısında, 23.02.2023 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]- 77880 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda; - Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine, 

- 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 37 nci maddesinde düzenlenen “Yeni Konut Finansmanı Programı” kapsamında kullandırılacak kredilerin işbu Karar kapsamında yapılan belirlemelere tabi olmamasına, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."


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