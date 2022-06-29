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‘BDDK kararları geçici önemli olan mesajlar’

29.06.2022 - 08:46 | Son Güncelleme :
‘BDDK kararları geçici önemli olan mesajlar’ | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması kararlarıyla ilgili konuştu.

Bloomberg’e yaptığı açıklamada uygulamanın süresi ve hedefleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Nebati, “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz” derken, “Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar. Biz diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma ve aldığımız kararların hepsi geçici” ifadelerini kullandı.

‘ETKİSİNİ GÖRDÜK’

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bakan Nebati, BDDK’nin son kararı sonrasında şirketlerin Kur Korumalı Mevduat’a yönelebilecekleri ya da ellerindeki dövizle ithalata ağırlık verip dış ticaret açığını artıracakları eleştirilerini ise, “Etkisini gördük. Burada firma sayısından ve belirlenen rakamdan ziyade etkisi ve verdiği mesaj önemli. Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma” şeklinde yanıtladı. Bakan “Kayseri’de cuma günü adımlarımızı attık, atmaya da devam edeceğiz dedik, sonra da 5’ten sonra o açıklamayı yaptık” diye konuştu.

TAHVİLDE YENİ ADIM YOK

Bakan Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını da ifade etti. Bakan Nebati, son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine revizyonu iddiaları ve ekonomi yönetiminde fikir ayrılıkları yaşandığı iddialarının anımsatılması üzerine de iddiaları esprili dille yalanlarken, “Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu” dedi ve Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyledi.

 


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