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BDDK dijital bankacılık yönetmeliğini görüşe açtı

20.08.2021 - 09:49
BDDK dijital bankacılık yönetmeliğini görüşe açtı | Ekonomi Haberleri

BDDK, dijital bankacılıkta standartları belirleyen "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı resmi internet sitesinde yayımlayarak görüşe açtı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yapılan açıklamaya göre, taslak yönetmelikle bankacılık sektöründe finansal inovasyonu teşvik etmek, finansal kapsayıcılığı artırmak ve bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak üzere sadece dijital kanallar üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyet esaslarının ve bankacılık hizmetlerinin talep eden işletme ve yenilikçi girişimlere bir servis modeli olarak sunulabilme şartları belirleniyor.

Bankacılık hizmetlerini fiziksel şubeler yerine esas olarak elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla sunan kredi kuruluşları "dijital bankalar" olarak tanımlanıyor. Dijital bankalar, yönetmelikte aksi belirtilmediği sürece, kanun ve ilgili alt düzenlemeler çerçevesinde kredi kuruluşlarının uymakla yükümlü olduğu tüm mevzuat hükümlerine tabi olacak belirli faaliyet kısıtlamalarına tabi tutulacak.

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Dijital bankaların kuruluşu için gerekli olan asgari sermaye tutarı, 1 milyar Türk lirası olacak ve BDDK bu tutarı artırabilecek.

DİJİTAL BANKALARIN FAALİYET KISITLARI BELİRLENDİ

Bu kapsamda dijital bankaların müşterileri yalnızca finansal tüketicilerden ve KOBİ'lerden oluşabilecek. Dijital bankalar, ana merkez ile ana merkezin bağlı hizmet birimleri dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek ve fiziksel şube açamayacak. Dijital bankaların, müşteri şikayetlerini ele almak üzere en az bir fiziksel ofis kurması zorunlu olacak. Müşteri şikayetlerini ele almak amacıyla oluşturulacak birimler, bu amaç dışında bir şube gibi kullanılmayacak. Dijital bankalar, KOBİ boyutunu aşan ticari bankacılık faaliyet kollarında faaliyet gösteremeyecek. Dijital bankalar, kendi kuracakları ATM ağları ya da diğer mevcut ATM ağları üzerinden müşterilerine hizmet sunabilecek.

Dijital bankalar, bankalar arası piyasalarda ya da para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösterebilecek, banka mevduatı kabul edecek, diğer bankalara kredi kullandırabilecek, 6493 sayılı kanun kapsamında faaliyet izni almış ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları için koruma hesabı hizmeti, KOBİ boyutunu aşan arayüz geliştiricilere servis bankası olarak servis modeli bankacılığı hizmeti sunabilecek.
Dijital bankaların, finansal tüketici niteliğindeki belirli bir müşterisine kullandırabileceği teminatsız nakdi kredilerin toplamı ilgili müşterinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını aşamayacak. Müşterinin aylık ortalama net gelirinin tespit edilememesi halinde bu tür müşteriler için kullandırılabilecek teminatsız nakdi kredilerin toplamı 10 bin Türk lirasını aşamayacak.

Taslak yönetmelik dijital bankaların, finansman ürünlerinde diğer bankalara göre aşırı düşük fiyatlar veya mevduat ürünlerine aşırı yüksek faiz oranları uygulamak gibi agresif fiyat politikaları belirlemesine karşı hükümler de içeriyor. Ayrıca dijital bankalar, sunmakta oldukları elektronik bankacılık hizmetleri için her bir dağıtım kanalı bazında, taahhüt edilen süreklilik yüzdesi değerlerini internet adreslerinin ana sayfasında görünecek şekilde ilan edecek.

Dijital bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık dağıtım kanalları için taahhüt edilen süreklilik yüzdesi yüzde 99,8'den daha düşük bir değer olamayacak.


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