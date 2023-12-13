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BDDK açıkladı! Enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak

13.12.2023 - 17:22 | Son Güncelleme :
BDDK açıkladı! Enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının TMS 29 kapsamında yapılması gereken enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yayınlanan kararda şöyle denildi:

"Kurulun 12.12.2023 tarihli toplantısında, 11.12.2023 tarih ve E-24049440- 045.01-103889 sayılı yazının incelenmesi sonucunda; - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 23.11.2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuruda, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ya da kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik farklı geçiş tarihleri belirleme konusunda serbestlik tanınmış olup, bu kapsamda bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının TMS 29 kapsamında yapılması gereken enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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KREDİ RİSKİNE ESAS TUTAR HESAPLAMASINDA 26 HAZİRAN 2023 TARİHLİ DÖVİZ KURU KULLANILACAK 

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 30.12.2022 tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın; aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; 26.06.2023 tarihine ait Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildi.

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BDDK'nın açıklaması şöyle:

"Kurulun 12.12.2023 tarihli toplantısında, 11.12.2023 tarih ve E-24049440-010.03[4/2]- 103965 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; - Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 01.01.2024 tarihi itibariyle “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farkların 05.09.2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmama imkânı tanınmasına, 01.01.2024 tarihinden sonra edinilen “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” için anılan Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine, - 31.01.2023 tarihli ve 10496 sayılı Kurul Kararında belirtilen, 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 30.12.2022 tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın; aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; 26.06.2023 tarihine ait Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."


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