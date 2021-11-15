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"BBVA'nın kararı Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyor"

15.11.2021 - 17:59
"BBVA'nın kararı Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyor" | Ekonomi Haberleri

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) yüksek düzeyde bir pay alım teklifinde bulunmasının Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ettiğini belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Garanti Bankası hâkim ortağı BBVA'nın daha önce 2015 ve 2017 yıllarında da Hisse payını artırdığını hatırlattı. Bugün tekrar aynı şekilde ortaklık oranını artırmaya yönelik girişimde bulunmasının, Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün geleceğine yönelik olumlu beklentinin bir sonucu olduğunu söyleyen Akben, son dönemlerde Türkiye'nin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü şekilde revize edildiğini belirtti.

BBVA’nın yüksek düzeyde bir pay alım teklifinde bulunmasının da Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ettiğini vurgulayan Akben, "BDDK olarak bizler, Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısının yabancı yatırımcılar nezdinde oluşturduğu ilgiyi sürekli zinde tutacağını, sektörümüze yönelik yatırım iştahının ekonomimizdeki hızlı çıkış süreci ile paralel olarak kalıcı şekilde aratarak devam edeceğini öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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Akben, "Son dönemde üzerinde çalıştığımız ve yakın zamanda yürürlüğe girmesini beklediğimiz Dijital Bankacılık düzenlemesinin de ülkemiz bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisini önemli ölçüde destekleyeceğini öngörüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

SEKTÖR 19 YILDA 41,8 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ÇEKTİ

Türk bankacılık sisteminde 34'ü mevduat bankası, 15'i kalkınma ve yatırım bankası ve 6'sı katılım bankası olmak üzere 55 banka faaliyet gösteriyor. Eylül sonu itibarıyla 203 bine yakın istihdamın sağlandığı sektörde, 11 binin üzerinde şube hizmet veriyor. Sektörün eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 7 trilyon 47 milyar lira olurken, söz konusu dönemde kullandırılan kredi tutarı 4 trilyon 38 milyar lirayı aştı. Sektörün topladığı mevduat 4 trilyon 107 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün özkaynak büyüklüğü eylül sonunda 2020 yılına kıyasla yüzde 9,2 artışla yaklaşık 655 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 9 aylık döneminde 57 milyar liraya yakın net dönem kârı elde eden sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yüzde 17,3 ile yasal sınırların çok üzerinde seyrediyor.


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