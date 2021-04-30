BBVA CEO'su: Türkiye'nin temellerine güveniyoruz | Ekonomi Haberleri

BBVA CEO'su Genç, "Türkiye'de uzun vadeli yatırımcıyız, ülkenin temellerine güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

İspanyol BBVA CEO'su Onur Genç ve CFO'su Jaime Saenz de Tejada Türkiye'deki yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. BBVA CEO'su Genç, "Türkiye'de uzun vadeli yatırımcıyız, ülkenin temellerine güveniyoruz" şeklinde değerlendirirken; BBVA CFO'su de Tejada, "Garanti BBVA'nın net faiz gelirinde 2021'de yüksek tek haneli büyüme beklemeye devam ediyoruz" dedi.

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