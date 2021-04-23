BBVA bankası İspanya'da binlerce kişiyi işten çıkaracak | Ekonomi Haberleri

BBVA bankası, İspanya'da 3 bin 798 kişiyi işten çıkarmayı ve 530 şubesini kapatmayı planladığını açıkladı.

BBVA, geçici istihdam düzenlemesine giderek işten çıkarma planı için sendikalar ile görüşmelere başladığını duyurdu. Barselona ve Madrid kentlerinin ağırlıkta olduğu plan kapsamında, personel sayısını yüzde 16,5 azaltmayı hedefleyen BBVA'nın; şubelerinden 3 bin, merkezdeki diğer hizmet bölümlerinden de 798 kişinin işine son vermeyi planladığı belirtildi.

BBVA'nın söz konusu planını "sürdürülemez ve skandal" olarak değerlendiren sendika temsilcileri, "toplu eylemlere başlamaktan başka çare kalmadığını" savundu.

İspanya'da Caixabank da geçici istihdam düzenlemesi ilan edeceğini, 8 bin 291 kişiyi işten çıkartarak şubelerinin yüzde 27'sini kapatacağını açıklamıştı.

Ülkedeki diğer büyük bankalardan Santander'in de yaklaşık 5 bin kişiyi işten çıkarma kararı alması ve sektörde toplam 17 bini aşkın çalışanın işine son verilmesi bekleniyor.

EKONOMİ BAKANI CALVİNO'DAN BANKALARA "ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ARAYIN" ÇAĞRISI

Ekonomi Bakanı Nadia Calvino da gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'da bankaların üst düzey yöneticilerine ödenen maaşların ve primlerin "kabul edilemez boyutta" olduğunu belirterek, bunun Merkez Bankası tarafından kontrol altına alınmasını istedi.

Calvino, işten çıkarmaları asgariye indirmek için bankacılık sektörüne "alternatif çözümler arayın" çağrısı yaptı.

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