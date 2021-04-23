‹ Önceki Haber 23 Nisan gururumuz 101 yaşında... Gönülden kutluyoruz! 23 Nisan gururumuz 101 yaşında... Gönülden kutluyoruz! Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

BBVA bankası İspanya'da binlerce kişiyi işten çıkaracak

23.04.2021 - 09:33
BBVA bankası İspanya'da binlerce kişiyi işten çıkaracak | Ekonomi Haberleri

BBVA bankası, İspanya'da 3 bin 798 kişiyi işten çıkarmayı ve 530 şubesini kapatmayı planladığını açıkladı.

 

BBVA, geçici istihdam düzenlemesine giderek işten çıkarma planı için sendikalar ile görüşmelere başladığını duyurdu. Barselona ve Madrid kentlerinin ağırlıkta olduğu plan kapsamında, personel sayısını yüzde 16,5 azaltmayı hedefleyen BBVA'nın; şubelerinden 3 bin, merkezdeki diğer hizmet bölümlerinden de 798 kişinin işine son vermeyi planladığı belirtildi.

BBVA'nın söz konusu planını "sürdürülemez ve skandal" olarak değerlendiren sendika temsilcileri, "toplu eylemlere başlamaktan başka çare kalmadığını" savundu.

İspanya'da Caixabank da geçici istihdam düzenlemesi ilan edeceğini, 8 bin 291 kişiyi işten çıkartarak şubelerinin yüzde 27'sini kapatacağını açıklamıştı.

Ülkedeki diğer büyük bankalardan Santander'in de yaklaşık 5 bin kişiyi işten çıkarma kararı alması ve sektörde toplam 17 bini aşkın çalışanın işine son verilmesi bekleniyor.

EKONOMİ BAKANI CALVİNO'DAN BANKALARA "ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ARAYIN" ÇAĞRISI

Ekonomi Bakanı Nadia Calvino da gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'da bankaların üst düzey yöneticilerine ödenen maaşların ve primlerin "kabul edilemez boyutta" olduğunu belirterek, bunun Merkez Bankası tarafından kontrol altına alınmasını istedi.

Calvino, işten çıkarmaları asgariye indirmek için bankacılık sektörüne "alternatif çözümler arayın" çağrısı yaptı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3385 Değişim: 0,40%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3582
Açılış: 8,3056
10,0636 Değişim: 0,80%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0649
Açılış: 9,9842
478,09 Değişim: 0,33%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 479,50
Açılış: 476,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.