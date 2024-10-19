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Bazı bakanlıklara ilişkin atamalar Resmi Gazete'de

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#Bakanlık#Hazine Ve Maliye#Resmi Gazete
Bazı bakanlıklara ilişkin atamalar Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 10:16

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'na ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan kadrolara 17 vergi başmüfettişi ve 2 vergi müfettişi atanırken, Ticaret Bakanlığında açık bulunan kadrolara da 13 ticaret başmüfettişi ve 1 ticaret müfettişinin atanması uygun bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker ve Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk görevden alınırken, 2. Bölge Müdürlüğüne 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, 9. Bölge Müdürlüğüne 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan ve 14. Bölge Müdürlüğüne de Melikunnas Özkaya atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaris Bölge Liman Başkanlığına, Ceyhan Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat getirildi. Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Yılmaz, İskenderun Bölge Liman Başkanlığına Atilla Piralioğlu, Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığına Bülent Eyüpoğlu, Mersin Bölge Liman Başkanlığına Aytekin Sarıca ve Tuzla Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Porsuk'un atanmaları uygun görüldü.

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#Bakanlık#Hazine Ve Maliye#Resmi Gazete

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