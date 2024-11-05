BAYKAR'dan motor üretme kararı

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BAYKAR, dünyanın en fazla ülkeye en fazla sayıda SİHA ihracatı gerçekleştiren markalardan biri. Şimdiye kadar 33 ülkeye Bayraktar TB2, 10 ülkeye AKINCI TİHA ihraç ettiler. Şu ana kadar 700 adetten fazla çeşitli tiplerde İHA platformu üretmeyi başardılar.

TRT Haber'de yer alan makalede ise BAYKAR'ın en çok ihraç ettiği modeli olan TB2'lerde genelde Kanada yapımı pervaneli Rotax 912 motorunun kullanıldığı belirtilirken belli bir uçuş saatini dolduran TB2'lerin motorlarının da değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. BAYKAR'ın kendi TB2 motorunu üretmesi ile yıllık 6 milyon dolar tasarruf edilmesi planlanıyor.

BAYKAR ise TB2'ler için 300 milyon dolar yatırım yaparak BM-100 motorunun prototipini üretti. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Capital'e yaptığı açıklamada Bayraktar TB2 SİHA’da kullanılacak BM-100 motorunun geliştirme faaliyetlerinin tamamlandığını ve seri üretime başlanıldığını Temmuz ayında duyurmuştu. BM-100 motoru Rotax 912'nin dezavantajlarını içermeyecek. Ayrıca geçmişte Kanada'nın uyguladığı ambargoda yaşanan sorunlar, yerli motorun üretilmesi ile bir daha yaşanmayacak.

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BAYKAR, yeni üreteceği TB3 SİHA için yerli üretim turbo dizel motor kullanıyor. Ancak AKINCI ve KIZILELMA SİHA'ları için turboprop ve turbofan motorlar gerekiyor.

Ayrıca BAYKAR firması büyük Akıncı SİHA'ları için turboprop ve Kızılelma jet SİHA'ları için turbofan motorları da tedarik ediyor. Ukraynalı Ivchenko Progress ve Motor Sich şirketlerinden alınan bu motorların üretimi Ukrayna-Rusya savaşı ile sekteye uğrayabiliyor. Ayrıca Sovyet ekolü olan bu motorların bazı dezavantajları da bulunuyor.

BAYKAR, Akıncı ve Kızılelma için kendi turboprop ve turbofan motorlarını üretmeyi planlıyor. Bu yeni üretilecek motorların NATO standartlarında olacağı ve Ukrayna motorlarının taşıdığı bazı dezavantajları içermeyeceği de ifade ediliyor.