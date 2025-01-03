Bayer G4A için başvurular 6 Ocak’ta

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Bayer, Hackquarters by Tenity iş birliğiyle 2018’den bu yana Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla G4A Girişim Hızlandırma Programı’nı hayata geçiriyor. Programın yeni dönem başvuruları 6 Ocak’ta açılıyor.

Kimler başvurabiliyor derseniz; sağlık ve tarım sektörlerinde dijital çözümler sunan, fikir aşamasını geçmiş, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip girişimler başvurabiliyor. Başvurular, 9 Şubat Pazar gününe kadar g4a.bayer.com.tr adresi üzerinden alınacak. Ayrıca girişimciler, 22 Ocak ve 5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek “Online Buluşma” etkinliklerine katılarak programla ilgili detaylı bilgi edinme ve sorularını yöneltme şansı bulabilecekler. Jüri tarafından seçilen girişimler; finansal planlama, yatırım ilişkileri, satış stratejileri ve hukuki süreçler gibi farklı alanlarda 100 gün sürecek kapsamlı bir online eğitimden faydalanacak. Ayrıca mentör desteği ve Bayer ile işbirliği yapabilme fırsatı da veriliyor. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilenler arasından gerekli kriterleri karşılayan en fazla iki girişime, her birine 500 bin TL olmak üzere hibe desteği verilecek.