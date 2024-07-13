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Başkentten ihracat yılın ilk yarısında 6,4 milyar dolara ulaştı

13.07.2024 - 12:22 | Son Güncelleme :
Başkentten ihracat yılın ilk yarısında 6,4 milyar dolara ulaştı | Ekonomi Haberleri

Ankara'dan yılın ocak-haziran döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 6,4 milyar dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin haziran ayı ihracatı 18,6 milyar dolar düzeyinde kaydedildi. Yılın ilk yarısındaki ihracat 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracat da 257,8 milyar dolara yükseldi.

Ocak-haziran döneminde Ankara'dan yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 6 milyar 402 milyon 423 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde başkentten 5 milyar 708 milyon 416 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

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Ankara ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-haziran döneminde ABD'nin en fazla dış satım yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD'ye 648 milyon 578 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 485 milyon 926 bin dolarla Çin, 402 milyon 906 bin dolarla Almanya, 363 milyon 661 bin dolarla Pakistan ve 259 milyon 277 bin dolarla İtalya takip etti. 

MAKİNE VE AKSAMLARI SATIŞI LİSTE BAŞINDA

Başkentten yılın ilk yarısında yapılan dış satımda "makine ve aksamları" 921 milyon 824 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 801 milyon 462 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 773 milyon 626 bin dolarla “otomotiv endüstrisi”, 594 milyon 361 bin dolarla "madencilik ürünleri" ve 494 milyon 158 bin dolarla "elektrik ve elektronik" takip etti.

Söz konusu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 111,6 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" oldu. Bu sektörü, yüzde 69,2 ile "zeytin ve zeytinyağı", yüzde 27 ile " meyve sebze mamulleri" izledi.

Başkent ekonomisinde önemli paya sahip "otomotiv endüstrisi"nin ihracatı bu dönemde yüzde 8 arttı.


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