Başkan Powell'dan piyasalara 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

Başkan Powell, konuşmasında piyasaların merakla beklediği yıl sonu faizi çekecekleri seviye ile ilgili olarak; "Politikayı bu yılın sonunda ılımlı şekilde sınırlayıcı bir seviyede görmek istiyoruz. Politika faizi için bu ılımlı sınırlayıcı seviye yüzde 3-3,5 aralığında" değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Fiyat istikrarını sağlama görevimiz var. Cari resim, iş gücü piyasasının çok güçlü ve enflasyonun çok yüksek olduğunu gösteriyor. Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olduğunu düşünüyoruz. Bilançomuzu ciddi şekilde azaltma sürecindeyiz. Sıkılaşan finansal şartlar talebi hafifletmeli. Ücretlerde büyüme yüksek, iş gücü piyasası aşırı sıkı, iş gücü arzı bastırılmış olmaya devam ediyor. İş gücü piyasasında arz ve talep şartlarının daha iyi bir dengeye gelmesini ve ücret artışlarını hafifletmesini bekliyoruz. Tedarik sıkıntıları öngörülenden daha uzun sürdü ve fiyat baskıları genele yayıldı. Çin'de COVID ile ilişkili karantinaların tedarik zinciri sorunlarını daha da kötüleştirmesi büyük olasılık.

"ENFLASYON ARTINCA FED BÜYÜK ARTIRIMIN GEREKLİ OLDUĞUNA KARAR VERDİ"

Enflasyonu aşağı getirmeye güçlü şekilde bağlıyız. Politika bu güne kadar uyarlanabilir oldu ve öyle olmaya devam edecek. Enflasyonun tekrar yukarı yönlü şaşırtması sonrasında Fed daha büyük artırımın gerekli olduğuna karar verdi. Faiz oranlarının hızlı şekilde artırılmaya devam edilmesinin önümüzdeki aylarda uzun vadeli uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin aşağı gelmesine yardım edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki toplantılarda faiz artırım hızı verilere bağlı olacak. 75 baz puanlık artırımın sürekli hale gelmesini beklemiyoruz. Gelecek toplantıda 50 veya 75 baz puan artırım olabilir. Sıkı para politikası uygulama yönünde iyi konumlandık.

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"ENFLASYON YUKARI YÖNLÜ ŞAŞIRTTI"

Fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerini başarmak için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Niyetlerimiz konusunda olabildiğimiz kadar açık olmaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon ve istihdam verileri sonrasında daha agresif hareket etmeye karar verdik. TÜFE verisi sonrasında daha büyük faiz artırımının uygun olacağını düşündük. Enflasyon rakamlarında bir dizi düşüş görmeyi arzu ediyoruz. Enflasyon yukarı yönlü şaşırttı ve bu toplantıda güçlü bir adım atmamız gerektiğini düşündük. Daha fazla önde yüklemeli yapmaya ihtiyacımız olduğuna karar verdik.

"İŞ GÜCÜ PİYASASINDA DENGE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Gelecek toplantıda faiz artırım kararı 50-75 baz puan arasında olabilir. Nötr faiz seviyesine kadar çıkılması arzu ediliyor. Politikayı bu yılın sonunda ılımlı şekilde sınırlayıcı bir seviyede görmek istiyoruz. Politika faizi için bu ılımlı sınırlayıcı seviye yüzde 3-3,5 aralığında. Talebin ılımlılaşmasını yavaşlamasını görmek istiyoruz. Talep şu anda çok sıcak. İş gücü piyasasını daha iyi bir dengede görmek istiyoruz.

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"ENFLASYON KONUSUNDA İLERLEME GÖRECEĞİZ"

Nötr faiz oranları bugünlerde oldukça düşük. Fed'in enflasyon bekleyişleri yükseldi, bunu ciddiye almalıyız. Enflasyon beklentileri bugünkü kararlarda bir faktör oldu. Faizlerin ne kadar sınırlayıcı, kısıtlayıcı olması gerektiğini bilmiyoruz. Gelen verilere göre reaksiyon vereceğiz. Enflasyon konusunda ilerleme görmeyi bekliyoruz, eğer ilerleme görmezsek reaksiyon göstermemiz için neden olur. Yakın zamanda enflasyon konusunda ilerleme göreceğiz. Enflasyonun aşağı geldiğine dair ikna edici kanıt görene kadar zafer ilan etmeyeceğiz. Zafer ilan etmek konusunda dikkatli olacağız. Hedefimizin iş gücü piyasasını güçlü tutarken enflasyonu aşağı getirmek olduğunu düşünüyoruz. Bunun mümkün olup olmadığına kontrol edemediğimiz bir çok faktör karar verecek.

"RESESYONA NEDEN OLMAYA ÇALIŞMIYORUZ"

Arz tarafına ilişkin konuları kontrol edemeyiz. Talep aşağı geldiğinde fiyatların alışıla gelenden daha fazla aşağı geldiğini görebiliriz. Enflasyonu aşağı getirirken düşük işsizlik oranının sürdürmek kolay olmayacak. Eğer enflasyonu aşağı getirirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e kadar yükselir ise bunun başarılı bir sonuç olacağını düşünüyorum. Bir resesyona neden olmaya çalışmıyoruz. Bizim hedefimiz iş gücü piyasasını güçlü tutarken enflasyonu yüzde 2'ye getirmek. Bizim kontrolümüz dışında olan zorlu faktörler var. Manşet enflasyon bekleyişler için önemli.

Son 4 veya 5 ayda ortam daha zorlu hale geldi. Önümüzdeki aylarda faizi gerektiği yere kadar yükselteceğiz. Tüketici harcamalarını oldukça dikkatli izliyoruz. Tüketimde kaymalar var, ancak genel olarak harcamalar çok güçlü. Tüketiciler harcıyor, ekonomide geniş bir yavaşlama işareti yok. İstihdam büyümesi yavaşlıyor, ancak hala güçlü. Ekonomide yavaşlama görüyoruz, ancak hala sağlıklı büyüme seviyelerindeyiz. Enerji fiyatlarını etkileyemeyiz.

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