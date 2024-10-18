Banyoda yeni yatırımla atak yaptı

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Yeni yatırımın 2024’ün son çeyreğinde modül üretimlerine 12 bin adetlik ek satış sağlayacağını söyleyen Orka Banyo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nalan Yılmaz, 2025’te bu rakamı yıllık 120 bin adete çıkarma hedefleri olduğunu anlattı. 100 bin metrekare açık alan üzerine kurulu 50 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan tesiste 327 kişi istihdam ediliyor.

DÜNYA DEVLERİYLE İŞBİRLİĞİ

32 yıldır sektörde hizmet veren markanın ürünleri 85 ülkede 10 milyondan fazla evde kullanılıyor. Türkiye’de ise 81 ilde 450’den fazla satış noktası bulunuyor. Şirketin alt markaları arasında River, BonitoBagno, Orka Plus ve Nob yer alıyor. Önümüzdeki yıl için 500 bin adet modül üretimi hedeflenen tesiste ihracatın daha da artırılması planlanıyor. Şu anda üretimin yüzde 60’ı iç pazar, yüzde 40’ı ise ihracata gidiyor. Nalan Yılmaz, son olarak Avusturyalı büyük bir grupla anlaşma imzaladıklarını ve önümüzdeki ay ihracata başlayacaklarını belirterek, “İngiltere’de de yine çok büyük bir firma ile imzalarımızı attık” bilgisini paylaştı.

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FİYATLAR HAZİRANDAN İTİBAREN SABİTLENDİ

Son iki yıldır hammadde ve işçilik maliyetlerinin yüzde 100’lerde arttığını aktaran Yılmaz, pazardaki durumu şöyle özetledi:

“Bu yıl haziran ayından sonra maliyet artışları yavaşlama eğilimine girdi. O zam furyaları tedarikçiler tarafından artık önümüze gelmiyor. Geliyor ama kısmi bir şekilde geliyor. Tabi ki dolar artarsa yine dolardan etkilenen hammaddeler oluyor. Bunların hepsini ürüne yansıtırsanız satış kaybı yaşarsınız. O nedenle bir kısmını tolere etmek zorunda kaldık. Paydaşlarımıza farklı kampanyalar uygulayarak, farklı çözümler sunarak, içerde tolere ettik.”

ORKA AKADEMİ İLE İŞİ ÖĞRETECEK

Bütün sektörlerde olduğu gibi mobilyada da yeni jenerasyonu işe dahil etme, deneyim kazandırma gibi konularda sıkıntılar yaşandığını belirten Yılmaz, bu sorunu çözmek için Orka Akademi’yi kurduklarını söyledi. Yılmaz projeyi şöyle anlattı:

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“İhtiyacımız olan niteliklerde eleman yetiştirmek için gerekli eğitimleri tek bir çatı altında toplamak üzere Orka Akademi’yi kurduk. 2025’te başlatacağız. Örneğin deneyimleyerek işe alım yapacağız. Şu anda bunun atölyesini kuruyoruz. Gelen kişi işe yatkın mı, vidayı nasıl çakıyor, çekmeceyi nasıl bağlayabilir, aynayı nasıl yapıştırabiliri test edeceğiz. Bu aşamayı geçenler işe alınacak. İş değiştirme oranları da artık 3-5 yıllara düştü. Kurumların yeni insan bulma maaliyeti çok yüksek. Bunun için de ‘Orka defter’ adı altında bir sadakat projemiz var. ‘Size değer’ sloganı ile tüm paydaşlarımız için kıdem ve verimlilik artırmaya yönelik bir proje. Yeni nesil maalesef mobilyaya ilgi duymuyor.”

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‘HEDEFİMİZ 120 ÜLKEYE ULAŞMAK’



Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi ve Mada Girişim Sermayesi’nin, geçtiğimiz aylarda Orka Banyo’ya ortak yatırım gerçekleştirdiğini de hatırlatan Yılmaz, bu işbirliği ile uluslararası pazar pozisyonlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı. Yılmaz, “Uzun yıllar farklı alanlarda yatırımlar yapmış, büyüme ve uluslararası ortaklıklar anlamında önemli başarılara imza atmış Yalçındağ Aile Ofisi Girişim Sermayesi ve İş Bankası Grubu’nda girişim sermayesi yatırımları gerçekleştiren Maxis Girişim Sermayesi ile birlikte uzun soluklu bir yola çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu imza ile birlikte hedefimiz 120 ülkeye erişmek” ifadelerini kullandı.