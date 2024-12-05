Bankalar enflasyon muhasebesi uygulamayacak

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BDDK ayrıca, cep telefonlarının tüketici kredisi ile alınmasına yönelik parasal sınırlarda değişikliğe giderken, tüketici kredisi ile alınacak telefonlarda ‘yenilenmiş ürün’ ayrımına gitti.

CEP TELEFONU İÇİN YENİ KARAR

Cep telefonlarında mevcut durumda, sıfır/ikinci el (yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan) cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmıyor. Ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabiliyor. Tüketici kredisi açısından ise mevcut durumda fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay vade; 12 bin lira üzerinde olan cep telefonlarında ise 3 ay vade yapılabiliyor.

Mevcut uygulamada tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürün ayrımı bulunmuyor. BDDK’nın dün aldığı kararda, cep telefonlarının kredi kartlarıyla alımında bir değişiklik yapılmadı. Tüketici kredileri ile alımında ise yenilenmiş ürün niteliğinde olan/ olmayan cep telefonları ayrımı yapılarak, tutar sınırı genel olarak artırıldı.

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20 BİN TL ALTINA 12 AY TAKSİT

Bu kapsamda; fiyatı 20 bin TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20 bin lira üzerinde olan cep telefonları için vade sınırı 3 ay olarak belirlendi. ‘Yenilenmiş ürün’ niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırı ise fiyatı 25 bin lira ve altında olanlar için 12 ay, fiyatı 25 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendi.

MERKEZ’DEN DE BİR KARAR

Öte yandan, Merkez Bankası (TCMB)da teminat iskonto oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

TCMB nezdindeki açık piyasa, bankalararası para piyasası ve döviz piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçildiği belirtilerek “Bu çerçevede TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80’den yüzde 30’a indirilmesine karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.