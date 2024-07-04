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Bankacılık sektörünün net karı mayısta 233,6 milyar lira oldu

04.07.2024 - 15:54 | Son Güncelleme :
Bankacılık sektörünün net karı mayısta 233,6 milyar lira oldu | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, mayıs sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 233 milyar 649 milyon lira olarak gerçekleşti.

BDDK'nin Mayıs 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 3 trilyon 423 milyar 678 milyon lira artarak 26 trilyon 973 milyar 910 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 13 trilyon 522 milyar 282 milyon liraya, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 420 milyar 121 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşti.

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Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 7,2 artarak 15 trilyon 920 milyar 832 milyon lira oldu.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 10,6 artışla 2 trilyon 381 milyar 582 milyon liraya ulaştı.

Mayıs sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 233 milyar 649 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,96 olarak kayıtlara geçti.


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