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Bankacılık sektörünün mevduatı geriledi

11.02.2021 - 16:10
Bankacılık sektörünün mevduatı geriledi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün mevduatı 3 trilyon 467,6 milyar lira, kredi hacmi de 3 trilyon 400 milyar lira oldu.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 5 Şubat ile biten haftada 79 milyar 885 milyon 932 bin lira azalarak 3 trilyon 547 milyar 499 milyon 914 bin liradan, 3 trilyon 467 milyar 613 milyon 982 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,11 artışla 1 trilyon 526 milyar 774 milyon 50 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 4,15 azalarak 1 trilyon 799 milyar 621 milyon 263 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 109 milyon dolar azalarak 262 milyar 235 milyon dolara geriledi. Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 232 milyar 925 milyon dolar olurken, bunun 148 milyar 141 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 84 milyar 784 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,07 artarak 641 milyar 113 milyon 726 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler yüzde 0,81 azalışla 542 milyar 510 milyon 243 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,41 artarak 202 milyar 871 milyon 558 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 777 milyon 498 bin lirası konut, 8 milyar 146 milyon 335 bin lirası taşıt ve 381 milyar 189 milyon 893 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Şubat ile biten haftada 45 milyar 951 milyon 267 bin lira azalarak 3 trilyon 400 milyar 14 milyon 841 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,66 artış gösterdi.


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