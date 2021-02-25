‹ Önceki Haber 460 milyon liralık dönüşüm projesi 460 milyon liralık dönüşüm projesi Sonraki Haber › "Yıllık enflasyon üzerindeki etkisi yıl sonuna doğru kalkabilir" "Yıllık enflasyon üzerindeki etkisi yıl sonuna doğru kalkabilir"

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

25.02.2021 - 17:04
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 13,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 468,5 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 19 Şubat ile biten haftada 13 milyar 796 milyon 584 bin lira azalarak 3 trilyon 482 milyar 320 milyon 805 bin liradan, 3 trilyon 468 milyar 524 milyon 221 bin liraya düştü.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,97 artışla 1 trilyon 565 milyar 40 milyon 567 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,53 azalarak 1 trilyon 768 milyar 556 milyon 995 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 534 milyon dolar azalarak 264 milyar 436 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 234 milyar 733 milyon dolar olurken, bunun 148 milyar 749 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 984 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,16 azalarak 642 milyar 853 milyon 918 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler yüzde 0,05 azalışla 544 milyar 13 milyon 980 bin liraya düştü. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,82 azalarak 202 milyar 964 milyon 485 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 483 milyon 551 bin lirası konut, 8 milyar 309 milyon 547 bin lirası taşıt ve 383 milyar 60 milyon 820 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Şubat ile biten haftada 3 milyar 874 milyon 712 bin lira azalarak 3 trilyon 407 milyar 568 milyon 699 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,67 artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,2168 Değişim: 0,66%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2491
Açılış: 7,1695
8,8346 Değişim: 1,24%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8864
Açılış: 8,7262
412,49 Değişim: -0,76%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 416,87
Açılış: 415,65
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.