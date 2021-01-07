‹ Önceki Haber Bakan Dönmez: Altın üretimimiz Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı Bakan Dönmez: Altın üretimimiz Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

07.01.2021 - 15:40
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 59,5 milyar lira azalarak 3 trilyon 552,3 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 31 Aralık ile biten haftada 59 milyar 519 milyon 97 bin lira azalarak 3 trilyon 611 milyar 821 milyon 353 bin liradan, 3 trilyon 552 milyar 302 milyon 256 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,12 artışla 1 trilyon 538 milyar 649 milyon 644 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,31 azalarak 1 trilyon 875 milyar 318 milyon 215 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 658 milyon dolar artarak 263 milyar 766 milyon dolara çıktı.

##$HABER_1467495$##

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 235 milyar 658 milyon dolar olurken, bunun 150 milyar 195 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 463 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,22 artarak 639 milyar 905 milyon 782 bin liraya yükseldi.

Taksitli ticari krediler de yüzde 0,11 artışla 554 milyar 736 milyon 215 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,94 artışla 201
milyar 680 milyon 880 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 50 milyon 273 bin lirası konut, 7 milyar 952 milyon 198 bin lirası taşıt ve 378 milyar 903 milyon 311 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Aralık ile biten haftada 13 milyar 412 milyon 126 bin lira azalarak 3 trilyon 470 milyar 55 milyon 835 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,43 artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: 1,12% Hacim : 34.022 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.506 07.01.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.512
7,3707 Değişim: 0,89%
Düşük 7,2382 07.01.2021 Yüksek 7,3934
Açılış: 7,3059
9,0620 Değişim: 0,59%
Düşük 8,8939 07.01.2021 Yüksek 9,0824
Açılış: 9,0086
453,50 Değişim: 0,59%
Düşük 445,13 07.01.2021 Yüksek 455,33
Açılış: 450,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.