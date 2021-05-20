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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

20.05.2021 - 16:02
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Mayıs haftasında 76,8 milyar lira artarak 3 trilyon 859,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 7 Mayıs ile biten haftada 76 milyar 801 milyon 699 bin lira artarak 3 trilyon 782 milyar 309 milyon 73 bin liradan, 3 trilyon 859 milyar 111 milyon 72 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,77 artışla 1 trilyon 670 milyar 454 milyon 585 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,34 yükselişle 2 trilyon 46 milyar 34 milyon 657 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 433 milyon dolar artarak 254 milyar 339 milyon dolara çıktı. Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 226 milyar 630 milyon dolar olurken, bunun 141 milyar 945 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 84 milyar 685 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,39 azalarak 654 milyar 778 milyon 12 bin lira oldu. Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,24 azalışla 566 milyar 275 milyon 146 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,91 azalışla 213 milyar 529 milyon 952 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 547 milyon 835 bin lirası konut, 9 milyar 672 milyon 765 bin lirası taşıt ve 393 milyar 557 milyon 412 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Mayıs ile biten haftada 12 milyar 646 milyon 802 bin lira azalarak 3 trilyon 674 milyar 951 milyon 174 bin liraya indi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,59 artış gösterdi.


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