‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı Sonraki Haber › New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

17.12.2020 - 17:11
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 170 milyon lira artarak 3 trilyon 635 milyar 924 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Aralık ile biten haftada 9 milyar 170 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 626 milyar 755 milyon liradan 3 trilyon 635 milyar 924 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 44 milyar 485 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 556 milyar 380 milyon lira oldu.

##$HABER_1467104$##

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Aralık ile biten haftada 1 milyar 65 milyon lira yükselerek 675 milyar 906 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 279 milyar 591 milyon lirası konut, 11 milyar 347 milyon lirası taşıt ve 384 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 736 milyon lira azalarak 597 milyar 587 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 gerileyerek 141 milyar 740 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 34 milyon lirası taksitli, 78 milyar 705 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 339 milyon lira artarak 151 milyar 407 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 242 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 330 milyon lira artarak 758 milyar 427 milyon lira oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,50% Hacim : 28.927 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.392 17.12.2020 Yüksek 1.406
Açılış: 1.403
7,7010 Değişim: -1,30%
Düşük 7,6969 17.12.2020 Yüksek 7,8063
Açılış: 7,8026
9,4452 Değişim: -0,69%
Düşük 9,4365 17.12.2020 Yüksek 9,5563
Açılış: 9,5105
466,97 Değişim: -0,19%
Düşük 466,41 17.12.2020 Yüksek 471,60
Açılış: 467,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.