‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri yükseldi Merkez Bankası rezervleri yükseldi Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 3.90 trilyon oldu

01.07.2021 - 16:07
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 3.90 trilyon oldu | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 678 milyon lira artarak 3 trilyon 900 milyar 789 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Haziran itibarıyla 16 milyar 678 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar 110 milyon liradan 3 trilyon 900 milyar 789 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 22 milyar 232 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 893 milyar 305 milyon lira oldu.

##$HABER_1470564$##

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Haziran itibarıyla 4 milyar 313 milyon lira artarak 704 milyar 601 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 130 milyon lirası konut, 14 milyar 752 milyon lirası taşıt ve 412 milyar 720 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 567 milyon lira azalarak 605 milyar 392 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 artarak 163 milyar 266 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 64 milyar 851 milyon lirası taksitli, 98 milyar 415 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 337 milyon lira artarak 149 milyar 95 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 284 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyar 630 milyon lira artarak 803 milyar 700 milyon lira oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.370 Değişim: 1,01% Hacim : 9.593 Mio.TL Son veri saati : 17:29
Düşük 1.358 01.07.2021 Yüksek 1.372
Açılış: 1.358
8,6654 Değişim: -0,39%
Düşük 8,6496 01.07.2021 Yüksek 8,7245
Açılış: 8,699
10,3020 Değişim: -0,24%
Düşük 10,2829 01.07.2021 Yüksek 10,3626
Açılış: 10,3269
494,66 Değişim: -0,10%
Düşük 493,97 01.07.2021 Yüksek 498,81
Açılış: 495,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.