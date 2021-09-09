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Bankacılık sektörü mevduatı 4.30 trilyon lira oldu

09.09.2021 - 17:48
Bankacılık sektörü mevduatı 4.30 trilyon lira oldu | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Eylül haftasında 26,9 milyar lira azalarak 4 trilyon 30 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 3 Eylül ile biten haftada 26 milyar 893 milyon 977 bin lira azalarak 4 trilyon 29 milyar 996 milyon 324 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,62 azalarak 1 trilyon 757 milyar 202 milyon 857 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,34 gerileyerek 2 trilyon 131 milyar 290 milyon 614 bin liraya düştü.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 266 milyar 355 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 238 milyar 119 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 3 Eylül itibarıyla 1 milyar 38 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,33 artarak 688 milyar 606 milyon 463 bin lira oldu. Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,10 artışla 556 milyar 586 milyon 259 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,40 yükselişle 256 milyar 109 milyon 948 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 256 milyar 287 milyon 654 bin lirası konut, 9 milyar 757 milyon 825 bin lirası taşıt ve 422 milyar 560 milyon 984 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Eylül ile biten haftada 2 milyar 65 milyon 602 bin lira azalarak 3 trilyon 781 milyar 797 milyon 932 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,08 artış kaydetti.


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