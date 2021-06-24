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Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

24.06.2021 - 15:06
Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 38 milyar 589 milyon lira artarak 3 trilyon 884 milyar 110 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Haziran itibarıyla 38 milyar 589 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 845 milyar 521 milyon liradan 3 trilyon 884 milyar 110 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 55 milyar 88 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 871 milyar 72 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Haziran itibarıyla 247 milyon lira azalarak 700 milyar 289 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 512 milyon lirası konut, 14 milyar 548 milyon lirası taşıt ve 409 milyar 229 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 394 milyon lira artarak 605 milyar 959 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 azalarak 159 milyar 274 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 914 milyon lirası taksitli, 95 milyar 360 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 469 milyon lira artarak 148 milyar 757 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 205 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 191 milyon lira artarak 798 milyar 70 milyon lira oldu.


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