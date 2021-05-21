‹ Önceki Haber Altını solladı! En çok o kazandırdı Altını solladı! En çok o kazandırdı Sonraki Haber › Konut Fiyat Endeksi mart ayında yükseldi Konut Fiyat Endeksi mart ayında yükseldi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geriledi

21.05.2021 - 15:30
Bankacılık sektörü kredi hacmi geriledi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 270 milyon lira azalarak 3 trilyon 785 milyar 62 milyon liraya geriledi.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Mayıs itibarıyla 5 milyar 270 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 790 milyar 332 milyon liradan 3 trilyon 785 milyar 62 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 6 milyar 210 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 738 milyar 697 milyon lira oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Mayıs itibarıyla 2 milyar 980 milyon lira azalarak 688 milyar 232 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 275 milyar 391 milyon lirası konut, 13 milyar 835 milyon lirası taşıt ve 399 milyar 7 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 217 milyon lira azalarak 605 milyar 647 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,2 azalarak 147 milyar 628 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 58 milyar 550 milyon lirası taksitli, 89 milyar 78 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 59 milyon lira artarak 148 milyar 349 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 28 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 109 milyon lira artarak 788 milyar 850 milyon lira oldu. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.452 Değişim: 0,14% Hacim : 15.361 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.449 21.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.456
8,3822 Değişim: 0,02%
Düşük 8,3596 21.05.2021 Yüksek 8,3964
Açılış: 8,3805
10,2177 Değişim: -0,43%
Düşük 10,2029 21.05.2021 Yüksek 10,2787
Açılış: 10,2616
505,57 Değişim: -0,05%
Düşük 504,33 21.05.2021 Yüksek 508,91
Açılış: 505,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.