Bankacılık sektörü kredi hacmi 3.9 trilyon oldu | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 755 milyon lira artarak 3 trilyon 907 milyar 753 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Temmuz itibarıyla 5 milyar 755 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 901 milyar 998 milyon liradan 3 trilyon 907 milyar 753 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 30 milyar 312 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 907 milyar 554 milyon lira oldu.

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Temmuz itibarıyla 2 milyar 869 milyon lira artarak 710 milyar 298 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 278 milyar 457 milyon lirası konut, 14 milyar 920 milyon lirası taşıt ve 416 milyar 922 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 228 milyon lira artarak 606 milyar 188 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,3 artarak 167 milyar 627 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 67 milyar 73 milyon lirası taksitli, 100 milyar 554 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 117,5 milyon lira artarak 149 milyar 342 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 493 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 929 milyon lira azalarak 798 milyar 623 milyon lira oldu.

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