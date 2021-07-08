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Bankacılık sektörü kredi hacmi 3.9 trilyon oldu

08.07.2021 - 17:59
Bankacılık sektörü kredi hacmi 3.9 trilyon oldu | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 209 milyon lira artarak 3 trilyon 901 milyar 998 milyon liraya yükseldi.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Temmuz itibarıyla 1 milyar 209 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 900 milyar 789 milyon liradan 3 trilyon 901 milyar 998 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 16 milyar 62 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 877 milyar 243 milyon lira oldu.

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Temmuz itibarıyla 2 milyar 828 milyon lira artarak 707 milyar 429 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 805 milyon lirası konut, 14 milyar 925 milyon lirası taşıt ve 414 milyar 699 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 569 milyon lira artarak 605 milyar 960 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,4 artışla 167 milyar 123 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 66 milyar 594 milyon lirası taksitli, 100 milyar 529 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 130 milyon lira artarak 149 milyar 224 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 664 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 148 milyon lira azalarak 802 milyar 551 milyon lira oldu.


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