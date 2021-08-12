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Bankacılık sektörü kredi hacmi 3.89 trilyon lira oldu

12.08.2021 - 15:33
Bankacılık sektörü kredi hacmi 3.89 trilyon lira oldu | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 6 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 18 milyar 512 milyon lira artarak 3 trilyon 899 milyar 616 milyon liraya yükseldi.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Ağustos haftası itibarıyla 18 milyar 512 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 881 milyar 104 milyon liradan 3 trilyon 899 milyar 616 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 6 Ağustos haftası itibarıyla 30 milyar 604 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 946 milyar 168 milyon lira oldu.

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Tüketici kredileri tutarı, 6 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 1 milyar 753 milyon lira artarak 715 milyar 529 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 278 milyar 474 milyon lirası konut, 14 milyar 663 milyon lirası taşıt ve 422 milyar 392 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 247 milyon lira artarak 602 milyar 283 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,2 azalarak 173 milyar 525 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 70 milyar 624 milyon lirası taksitli, 102 milyar 900 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Ağustos haftası itibarıyla 714 milyon lira artarak 150 milyar 784 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 26 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 536 milyon lira artarak 810 milyar 870 milyon lira oldu


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