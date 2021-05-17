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Banka dışı finans kesiminin aktifleri belli oldu

17.05.2021 - 16:30
Banka dışı finans kesiminin aktifleri belli oldu | Ekonomi Haberleri

BDDK verilerine göre, finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 164 milyar 111 milyon lira oldu.Banka dışı finans kesiminin aktifleri belli oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketlerinin Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 76 milyar 464 milyon lira, finansal kiralama alacakları 60 milyar 586 milyon lira ve takipteki alacakları da 4 milyar 45 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Finansal kiralama şirketlerinin mart sonu itibarıyla dönem net karı 603 milyon lira ve öz kaynakları 13 milyar 155 milyon lira oldu.

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Aynı dönemde faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 46 milyar 12 milyon lira olurken, faktoring alacakları da 42 milyar 24 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Faktoring şirketlerinin takipteki alacakları 1 milyar 810 milyon lira oldu. Yılın ilk 3 ayında 449 milyon lira dönem net karı elde eden faktoring şirketlerinin öz kaynakları da 9 milyar 423 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Tüketici finansman şirketlerinin mart sonunda aktif büyüklüğü 41 milyar 635 milyon lira, finansman kredisi alacakları 36 milyar 420 milyon lira ve takipteki alacakları 1 milyar 462 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde tüketici finansman şirketlerinin öz kaynakları 6 milyar 365 milyon lira ve dönem net karı 411 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Böylece banka dışı finans kesiminin aktifleri mart sonunda 164 milyar 111 milyon lira ve dönem net karı 1 milyar 463 milyon lira oldu.


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