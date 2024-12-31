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Bakanlık'tan dış borç stoğu açıklaması

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Borç#Big Para
Bakanlıktan dış borç stoğu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 12:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 525,8 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 265,4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

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Bakanlık, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 525,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 41,7 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 265,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 21,1 seviyesinde tespit edildi.

Hazine garantili dış borç stoku ise 17,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 6 trilyon 706 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,1 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 10 trilyon 22 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 25,6 oldu.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Borç#Big Para

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